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В Донецке взорвали машину начальника Народной милиции

Взорванный в Донецке автомобиль принадлежал начальнику Народной милиции ДНР Синенкову

Фото: Дмитрий Плотников

Автомобиль, взорванный на парковке возле дома правительства в Донецке, принадлежал начальнику Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денису Синенкову. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Отмечается, что сам Синенков не пострадал. На месте работают экстренные службы и сотрудники министерства государственной безопасности.

Ранее стало известно, что в центре Донецка произошел мощный взрыв. Информации о жертвах или пострадавших пока нет.

18 февраля власти ДНР начали эвакуировать жителей республики в Ростовскую область из-за обострения ситуации на линии разграничения. Первые автобусы отправятся в сторону России в 20:00 по московскому времени. В первую очередь будут эвакуированы женщины, дети и пожилые люди.

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Алиса Реброва
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