Появились подробности мощного взрыва в центре Донецка

На парковке возле дома правительства в центре Донецка был взорван автомобиль. Об этом сообщила Народная милиция ДНР, передает РИА Новости.

Как сообщает корреспондент «Ленты.ру», на месте происшествия работают экстренные службы и сотрудники министерства государственной безопасности. Информации о жертвах и пострадавших в настоящий момент нет.

Ранее власти ДНР начали эвакуировать жителей Донецка в Ростовскую область. Сообщалось, что в каждом районе Донецка определены пункты, где людей будут ждать специальные автобусы.

Глава ДНР Денис Пушилин объявил о временной эвакуации в связи с обострением обстановки в Донбассе. По его словам, в первую очередь будут эвакуированы женщины, дети и пожилые люди. Глава ДНР в обращении к жителям подчеркнул, что временный выезд поможет сохранить жизнь и здоровье.