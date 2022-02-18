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Германия заявила о продолжении финансовой поддержки Украины

Шольц заявил, что Германия продолжит финансово поддерживать Украину без поставок оружия
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Michele Tantussi / Reuters

Германия продолжит финансово поддерживать Украину, но не будет поставлять оружие Киеву. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает РИА Новости.

«Германия вносит вклад в безопасность Украины, масштабную финансовую поддержку для стабилизации страны, мы, по актуальной оценке, — самый большой финансовый донор Украины», — рассказал канцлер. Он отметил, что в ходе визита в Киев представил следующие финансовые транши для поддержки.

«В остальном нет причин для изменений принятых нами принципов в политике экспорта вооружений», — добавил Шольц. Он подчеркнул, что ситуация на границе России и Украины очень серьезная, но необходимо решать ее дипломатическими методами.

Ранее сообщалось, что Шольц и президент США Джо Байден провели телефонный разговор, в ходе которого они согласились, что значительного сокращения численности российских войск вблизи Украины не наблюдается. Политики пришли к выводу, что риск дальнейшей военной агрессии России против Украины сохраняется.

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Екатерина Андреева
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