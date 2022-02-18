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США обвинили Россию в создании ложных провокаций в Донбассе

Госсекретарь Энтони Блинкен назвал обстрелы в Донбассе частью российского сценария

Фото: Hamish Blair / globallookpress.com

Обстрелы Украины, о которых сообщается в течение последних 48 часов, — это часть российского сценария, направленная на оправдание начала агрессии Москвы против Киева. Об этом в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Трансляцию в YouTube ведет канал Deutsche Welle.

Госсекретарь обвинил Россию в создании ложных провокаций в Донбассе. «Даже несмотря на то, что мы делаем все возможное, чтобы прояснить, что существует дипломатический путь, что различия должны быть решены через диалог, через дипломатию, мы глубоко обеспокоены, что это не тот путь, который Россия избрала», — сказал он.

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Блинкен указал на необходимость «проливать свет на происходящее» и отметил, что несмотря на заявления российских властей об отводе войск от украинской границы, этого не произошло. «Наоборот — мы видим дополнительные войска, которые подходят к границе», — заявил он.

Ранее постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер сообщил, что Россия проводит крупнейшую мобилизацию в Европе со времен Второй мировой войны. По словам постпреда, Россия сосредоточила на Украине и ее границах от 169 до 190 тысяч военных. Карпентер также указал, что на учениях в Черном море на данный момент находится более 30 кораблей.

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Анжелика Бережная
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