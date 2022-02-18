Постпред США при ОБСЕ заявил о крупнейшей мобилизации России со Второй мировой

Россия проводит крупнейшую мобилизацию в Европе со времен Второй мировой войны. Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер, передает РИА Новости.

По словам постпреда, Россия сосредоточила на Украине и ее границах от 169 до 190 тысяч военных. Карпентер также указал, что на учениях в Черном море на данный момент находится более 30 кораблей, и заявил, что для усиления туда были направлены десантные корабли Северного и Балтийского флотов.

Ранее в США не поверили в отвод российских войск от границы с Украиной и назначили новую дату вторжения на 20 февраля. Американское издание Politico, ссылаясь на аналитиков, выразило уверенность, что ранее озвученная дата 16 февраля «отвлекла внимание» от более важных временных рамок.

В газете обратили внимание, что именно в это время заканчиваются Олимпиада в Пекине и Мюнхенская конференция по безопасности. «Начало вторжения в то время, когда американские высокопоставленные лица находятся в Европе, а глава Украины [Владимир Зеленский] находится за пределами страны, может оказаться абсолютным унижением — своего рода геополитическим троллингом», — считают на Западе.