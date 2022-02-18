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В Донецке образовались очереди к банкоматам и заправкам

В ДНР появились очереди у банкоматов и заправок после объявленной эвакуации в Россию

Кадр: Telegram-канал «Донбасс решает»

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) образовались очереди к банкоматам после того, как власти объявили эвакуацию населения в Ростовскую область России. Видео с одной из таких очередей опубликовано в Telegram-канале «Донбасс решает».

«Очереди к донецким банкоматам увеличиваются. Снять наличные с зарплатной или пенсионной карты в день объявления эвакуации — задача не из простых», — говорится в сообщении.

Кроме того, очереди появились на заправках, сообщает Vesti.ua.

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18 февраля главы ДНР и самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) объявили о массовой эвакуации населения в Россию в связи с обострением обстановки на фронте. Первые автобусы в Ростовскую область отправятся в 20:00 по московскому времени.

Начиная с 17 февраля Киев и республики Донбасса обвиняют друг друга в усилении обстрелов населенных пунктов.

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София Сарджвеладзе
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