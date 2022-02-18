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Зеленский отправит министров и депутатов на фронт в Донбассе

Секретарь СНБО заявил, что министры и депутаты отправятся на линию фронта в Донбассе
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в ходе брифинга заявил, что президент страны Владимир Зеленский в связи с обострением ситуации в Донбассе принял решение направить на линию фронта делегацию в составе депутатов Верховной Рады и некоторых министров. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Данилова, делегация направится на линию фронта в субботу, 19 февраля, в том числе и он сам. «И завтра будем в тех местах, где непосредственно пострадала наша инфраструктура», — добавил он.

18 февраля главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации населения на территорию Ростовской области России. Они сослались на информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время якобы отдаст приказ военным перейти к наступлению на территорию Донбасса.

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Марина Совина
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