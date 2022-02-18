МВД показало видео допроса задержанного за нападение на полицейских в метро

МВД показало видео допроса одного из мигрантов, задержанных за нападение на полицейских в московском метро на станции «Тульская». Ролик в пятницу, 18 февраля, в своем Telegram-канале публикует агентство «Москва».

На кадрах мужчина в красной куртке с улыбкой отвечает на вопросы полицейского. Когда правоохранитель поинтересовался причинами драки, задержанный заявил, что никакого сопротивления не оказывал, однако уточнил, что потребовал от полицейских убрать руки.

Ранее СКР опубликовал видео с задержанием мигрантов, напавших на полицейских в московском метро.

17 февраля полицейские попросили двоих мигрантов на станции метро «Тульская» пройти с ними для установления личностей. Те отказались, после чего напали. Одного из подозреваемых задержали на месте, им оказался 21-летний уроженец Таджикистана. Второй подозреваемый был объявлен в розыск и задержан на следующий день.