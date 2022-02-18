Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Задержание избивших полицейских в метро мигрантов попало на видео

СКР опубликовал видео с задержанием мигрантов, напавших на полицейских в московском метро

Задержание мигрантов, избивших полицейских на станции метро «Тульская» в Москве, попало на видео. Ролик в пятницу, 18 февраля, в своем YouTube-канале публикует Следственный комитет России (СКР).

На кадрах, снятых камерой наблюдения с другого ракурса, видно, как сотрудники полиции скручивают оказавшего сопротивление мигранта, а в следующий миг его приятель с разбега бьет одного из сотрудников с двух ног. Завязывается драка. После демонстрируется поочередная доставка в следственный отдел обоих подозреваемых в нападении. У одного из них заметна гематома на лице.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

Ранее 18 февраля было опубликовано видео инцидента с другой камеры. На кадрах видно, как мужчина в красной куртке атакует сотрудника правоохранительных органов и начинает с ним бороться, второй полицейский пытается оттащить нарушителя.

Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал ситуацию с мигрантами в России
На загоревшемся у берегов Греции пароме прогремели взрывы
Кремль прокомментировал ситуацию в Донбассе
Лукашенко заподозрили в желании продать российское оружие на Запад
В Белоруссии возбудили девять уголовных дел в связи с референдумом
Задержание избивших полицейских в метро мигрантов попало на видео
Предсказано исчезновение игр на дисках
В Кремле высказались по поводу учений и тренировочных запусков ракет
Кремль ответил на слова Зеленского о гарантиях для Украины
Провалившийся в глубокий колодец мальчик выживал в нем трое суток и умер
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.