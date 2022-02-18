Задержание избивших полицейских в метро мигрантов попало на видео

Задержание мигрантов, избивших полицейских на станции метро «Тульская» в Москве, попало на видео. Ролик в пятницу, 18 февраля, в своем YouTube-канале публикует Следственный комитет России (СКР).

На кадрах, снятых камерой наблюдения с другого ракурса, видно, как сотрудники полиции скручивают оказавшего сопротивление мигранта, а в следующий миг его приятель с разбега бьет одного из сотрудников с двух ног. Завязывается драка. После демонстрируется поочередная доставка в следственный отдел обоих подозреваемых в нападении. У одного из них заметна гематома на лице.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

Ранее 18 февраля было опубликовано видео инцидента с другой камеры. На кадрах видно, как мужчина в красной куртке атакует сотрудника правоохранительных органов и начинает с ним бороться, второй полицейский пытается оттащить нарушителя.