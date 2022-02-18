Врач перечислил определяемые по глазам болезни

Врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» перечислил заболевания, которые можно определить по тому, как выглядят глаза пациента. В частности, по их состоянию можно узнать о повышенном холестерине, сахарном диабете и других болезнях. Выпуск доступен на YouTube.

«По состоянию глаз мы можем определить заболевания других органов», — заявил специалист. Например, у пациентов с повышенным уровнем холестерина могут наблюдаться ксантелазмы — жировые отложения холестерина вокруг глаз. Как отметил врач, еще одним признаком этой проблемы является дуга синего оттенка вокруг радужки.

Кроме того, изменение внешнего вида глаза может сигнализировать о сахарном диабете. «Сахарный диабет может вызывать раннюю катаракту. (…) [Поэтому] офтальмолог при просмотре глаза может заподозрить сахарный диабет, увидев раннее помутнение хрусталика», — пояснил доктор.

По словам Дементьева, глаза могут помочь диагностировать и различные заболевания печени. Офтальмолог объяснил, что при вирусных гепатитах происходит пожелтение покровов тела и роговицы глаз. «При нарушениях печени большое количество билирубина, который печень должна перерабатывать и выводить с желчью, не перерабатывается и попадает в кровь и в ткани. Это сразу же видно», — рассказал медик. Он добавил, что по утрам у тех, кто страдает от этой проблемы, желтые глаза.

Также, по словам Дементьева, на радужке, на склере или внутри глаза на сосудистой оболочке можно увидеть меланому, а синдром сухого глаза может свидетельствовать о дефиците витамина A.

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