Малышева призвала россиян перестать трогать лицо

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» призвала россиян перестать трогать лицо. По словам врача, через прикосновение могут передаваться различные инфекции. Отрывок выпуска доступен на YouTube.

Соведущий Малышевой, врач-невролог Дмитрий Шубин отметил, что в среднем за час человек 40 раз дотрагивается до лица. «Дело в том, что именно таким образом передаются самые разные заболевания. Первое — вирусные инфекции, второе — кишечные инфекции (...) и инфекции, которые поражают глаза», — предостерегла Малышева.

«Здесь у нас чужая слюна, сопли и так далее. Мы беремся за ручки, а потом берем себя за нос — раз, и получили ОРВИ», — рассказал Шубин о том, почему трогать лицо небезопасно.

Кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман также напомнил, что после посещения туалета на руках может остаться патоген, который вызывает инфекции желудочно-кишечного тракта. «Когда мы трогаем лицо, мы автоматически можем затронуть губы, и таким образом патоген проникнет в организм. Там он уже разрушит ворсинки, что приведет к рвоте и поносу», — пояснил Гандельман.

Кроме того, врач-педиатр Андрей Продеус предупредил, что через прикосновение к глазам можно заразиться не только конъюнктивитом, но и ОРЗ. «Обычные респираторные вирусы, попадая [в организм] через слизистую глаза, тоже вызывают простуду», — подчеркнул медик.

В заключение ведущие Первого канала призвали сократить количество прикосновений к губам, глазам и носу. «Хватит себя трогать за лицо. Трогайте себя за другие места», — подытожила Малышева.

Ранее Малышева и Гандельман заявили, что темное пятно на ногте может указывать на рак кожи. В частности, специалисты объяснили, что потемнение на ногте может свидетельствовать о меланоме.