Малышева назвала неочевидный признак рака кожи

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» назвали неочевидный признак, который указывает на рак кожи. По словам врачей, симптомом онкологии может быть необычное темное пятно на ногте. Выпуск доступен на сайте Первого канала.

Специалисты объяснили, что потемнение на ногте может свидетельствовать о меланоме — пигментном раке кожи. «Если появилось такое пятно, и у оно у вас остается, вам нужно срочно пойти к врачу, дерматологу-онкологу, чтобы он отправил вас на дальнейшее исследование», — рекомендовал Гандельман.

При этом Малышева пояснила, что к врачу нужно обратиться и в том случае, если потемнение появилось в месте ушиба. «Даже если был удар, но долго не проходит, нельзя все время думать, что это синяк. В принципе, синяк должен пройти за 10 дней», — пояснила врач. Кроме того, ведущая отметила, что потемнение не всегда выглядит как пятно. «Очень часто это маленькая, тоненькая полосочка», — рассказала медик.

Ранее Малышева назвала неочевидный признак рака желудка. Телеврач заявила, что сигнализировать о злокачественной опухоли может темно-коричневая полоса на теле. По словам медика, обычно такое пятно можно заметить в области шеи или подмышки.