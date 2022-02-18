Во Франции призвали не реагировать на сообщения о вторжении России на Украину

Парижу и Брюсселю необходимо руководствоваться фактами и не реагировать на изменчивые сообщения о вторжении России на Украину. К этому призвал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает РИА Новости.

«Надо быть начеку и не реагировать на информацию, которая меняется изо дня в день», — уточнил дипломат. По его словам, во Франции отметили некоторые изменения в политике российских властей, вследствие чего необходимо оставить место для дипломатии.

Ле Дриан указал, что заявления Москвы об отводе войск от границ с Украиной — это хорошая новость. «Но между объявленными изменениями и изменениями реализованными есть шаг. Слова — это хорошо, я предпочитаю факты», — добавил он. Министр заключил, что в Париже хотят увидеть реальный отвод военнослужащих от границы.

Ранее глава французского МИД рассказал, что президент Франции Эммануэль Макрон не готов объявить о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих выборах, так как занят урегулированием мирового кризиса. По его словам, французский лидер хочет «вести переговоры как президент Франции, а не как кандидат на этот пост».