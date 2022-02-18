Во Франции объяснили отказ Макрона объявлять о выдвижении на выборы

Глава Франции Эммануэль Макрон не готов объявить о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих президентских выборах, так как занят урегулированием мирового кризиса. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает ТАСС.

Глава МИД объяснил, что отказ от участия в выборах связан с желанием французского лидера «вести переговоры как президент Франции, а не как кандидат на этот пост». Ле Дриан отметил, что «международная ситуация по-прежнему остается весьма опасной».

Ранее телеканал BFM TV сообщал, что Макрон стал лидером опросов общественного мнения и остался главным фаворитом на предстоящих президентских выборах. Согласно результатам опроса, проведенного телеканалом, менее чем за три месяца до первого тура почти каждый второй француз назвал политика победителем гонки.

В декабре 2021 года Макрон заявил, что сложившиеся на данный момент обстоятельства не позволяют ему размышлять о втором сроке. Лидер республики добавил, что если бы он уже объявил о своем участии в предстоящих выборах, то «было бы трудно принимать необходимые решения, в частности, для борьбы с новой волной пандемии коронавируса».