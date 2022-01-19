Во Франции назвали главного фаворита на президентских выборах

Президент Франции Эммануэль Макрон стал лидером опросов общественного мнения и остался главным фаворитом на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в апреле 2022 года. Об этом сообщает BFMTV.

Согласно результатам опроса, проведенного телеканалом, менее чем за три месяца до первого тура почти каждый второй француз (48 процентов) назвал политика победителем гонки. 14 процентов опрошенных предсказывают победу Валери Пекресс, кандидата от республиканцев, или Марин Ле Пен, кандидата от «Национального объединения». Лишь шесть процентов верят в победу кандидата от движения «Реконкиста» Эрика Земмура, а пять процентов ставят на победу Жана-Люка Меланшона от «Непокорившейся Франции».

В декабре 2021 года Макрон ответил на вопрос об участии в президентских выборах и заявил, что сложившиеся на данный момент обстоятельства не позволяют ему размышлять о втором сроке. Лидер республики добавил, что если бы он уже объявил о своем участии в предстоящих выборах, то «было бы трудно принимать необходимые решения, в частности, для борьбы с новой волной пандемии коронавируса».

Выборы президента Франции пройдут в два тура. Они намечены на 10 и 24 апреля 2022 года.