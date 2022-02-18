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Билл Гейтс вложил миллионы долларов в безопасную для планеты энергию

Билл Гейтс и Крис Сакка инвестировали $50 млн в добывающий энергию из ВИЭ стартап

Фото: Reuters

Компания основателя Microsoft Билла Гейтса Breakthrough Energy Ventures совместно с инвестиционной компанией Криса Сакки Lowercarbon Capital вложила 50 миллионов долларов в Antora Energy — стартап, который занимается добычей энергии из возобновляемых источников (ВИЭ). Об этом сообщает CNBC.

Основанная в 2018 году Antora Energy получает энергию с нулевым уровнем выбросов из ветра и солнца. Ее превращают в тепло и помещают в доменных блоках, изолированных в тепловой батареи размером с небольшой дом. После энергию используют на производствах цемента и стали или конвертируют в электричество. Рассчитывается, что такая батарея заменит газовый котел. Antora Energy планирует продавать свой продукт большим индустриальным компаниям, обеспечивая их дешевым и безопасным для планеты топливом.

Инвестирующий в стартап вместе с Гейтсом Сакка отметил, что именно низкая цена привлечет клиентов. «Antora сделали тепло и электричество из солнечной энергии дешевле использования газа. Нефтегазовая отрасль может сколько угодно игнорировать глобальное потепление, но покупатели всегда выбирают более выгодное предложение. А это значит, что ископаемое топливо потеряет популярность», — заявил инвестор.

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На данный момент проект Antora Energy все еще находится в разработке. Компания планирует начать развертывание не раньше конца 2023 года. По словам главы стартапа Эндрю Понеца, добытая из солнца и ветра энергия только пару лет назад стала достаточно дешевой, чтобы конкурировать с ископаемым топливом.

В январе финансирование получил разрабатывающий окна с функционалом солнечных батарей стартап из США. Компания Ubiquitous Energy создала стекла с покрытием, которое конвертирует солнечный свет в энергию. Создатели стартапа считают, что с помощью своего продукта смогут обеспечить зеленой энергией небоскребы и частные дома.

Александра Качан
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