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Раскрыта оптимальная стоимость авиабилетов на популярный греческий курорт

Авиабилет из Москвы на греческий курорт Закинтос в августе обойдется в 18,7 тысячи рублей

Фото: Robert Michael / globallookpress.com

Российским путешественникам раскрыли оптимальную стоимость авиабилетов на регулярные рейсы на популярный греческий курорт Закинтос. Специалисты портала Tourdom проанализировали предложения рынка и назвали самые выгодные.

Так, в июне авиабилеты по маршруту Москва — Закинтос с отправлением из столичного аэропорта Домодедово можно найти от 25,5 тысячи рублей, на июль — от 21 тысячи рублей, а в августе можно улететь на курорт за 18,7 тысячи рублей.

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Туристам, желающим сэкономить на отдыхе, эксперты туротрасли порекомендовали обратить внимание на акции раннего бронирования. Например, авиабилеты из Москвы на греческий курорт с вылетом 10 сентября и возвращением 19 числа обойдутся путешественникам в 16,5 тысячи рублей. За тариф с багажом (до 23 килограммов) придется доплатить еще 7,2 тысячи рублей. Перевозку осуществляет авиакомпания NordStar.

18 февраля власти Греции выразили желание возобновить чартерное авиасообщение с Россией, прерванное на фоне пандемии COVID-19. С таким предложением выступил глава греческого МИД Никос Дендиас. Кроме того, он отметил, что Греция намерена продолжить сотрудничество с Россией в сфере туризма.

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Валентина Процкова
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