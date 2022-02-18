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Греция предложила России возобновить чартерные рейсы между странами

В МИД Греции предложили России возобновить чартерное авиасообщение между странами

Фото: Stefanos Rapanis / Reuters

Греция предложила России возобновить чартерное авиасообщение между странами, прерванное на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы греческого МИД Никоса Дендиаса.

«Мы обратились к российской стороне с предложением об организации чартерных рейсов», — сказал Дендиас в ходе брифинга по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Он также добавил, что Греция намерена продолжить сотрудничество с Россией в области туризма.

Ранее в феврале власти Греции разрешили российским туристам въезд в страну на любом типе транспорта. Для пересечения границы понадобятся заполненная форма PLF, которую необходимо отправить перед въездом на электронный адрес www.travel.gov.gr, отрицательный ПЦР-тест или тест на антиген.

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Мария Гейн
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