Греция предложила России возобновить чартерные рейсы между странами
Греция предложила России возобновить чартерное авиасообщение между странами, прерванное на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы греческого МИД Никоса Дендиаса.
«Мы обратились к российской стороне с предложением об организации чартерных рейсов», — сказал Дендиас в ходе брифинга по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Он также добавил, что Греция намерена продолжить сотрудничество с Россией в области туризма.
Ранее в феврале власти Греции разрешили российским туристам въезд в страну на любом типе транспорта. Для пересечения границы понадобятся заполненная форма PLF, которую необходимо отправить перед въездом на электронный адрес www.travel.gov.gr, отрицательный ПЦР-тест или тест на антиген.