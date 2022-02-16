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Греция разрешила россиянам въезд в страну любым способом

В Росавиации сообщили, что с 7 февраля туристы могут въехать в Грецию на любом транспорте

Фото: Alex Blăjan / Unsplash

С 7 февраля власти Греции разрешили российским туристам въезд в страну на любом типе транспорта. Об этом стало известно из заявления посольства страны в России, документ опубликован на сайте Росавиации.

«Приезжающие из РФ въезжают через пограничные пропускные пункты Греции любым способом либо на любом транспортном средстве», — говорится в сообщении. Раньше путешественники могли добраться до Греции только самолетом.

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В посольстве добавили, что для въезда туристам из России понадобится заполненная форма PLF, которую необходимо отправить перед въездом на электронный адрес www.travel.gov.gr. В письме также должны быть указаны актуальные контактные данные.

Кроме того, путешественники обязаны предъявить результаты ПЦР-теста, сделанного не ранее 72 часов до прибытия, либо теста на антиген к коронавирусу. Срок действия анализов — 24 часа.

Ранее в феврале эксперты туриндустрии назвали оптимальную стоимость авиабилетов в Грецию на майские праздники. Самый бюджетный вариант — перелет по маршруту МоскваСалоники с отправлением 30 апреля и возвращением 7 мая стоимостью в 25,2 тысячи рублей. Перевозку осуществляет авиакомпания «Аэрофлот».

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Мария Гейн
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