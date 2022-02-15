Россиянам назвали оптимальную стоимость билетов в Грецию на майские праздники

Оптимальная стоимость билетов в Грецию на майские праздники с отправлением из Москвы начинается от 25 тысяч рублей. Специалисты портала TourDom проанализировали предложения рынка и назвали самые выгодные из них.

Перелет Москва — Салоники с отправлением 30 апреля и возвращением 7 мая обойдется российским путешественникам в 25,2 тысячи рублей, за тариф с багажом (до 23 килограммов) придется доплатить еще 6,9 тысячи рублей. Перевозку осуществляет авиакомпания «Аэрофлот».

Авиабилет в обе стороны по маршруту Москва — Корфу (перевозчик «Аэрофлот») с вылетом в те же даты из столичного аэропорта Шереметьево будет стоить от 39,1 тысячи рублей. Провоз багажа в стоимость проезда не входит, за него необходимо заплатить еще семь тысяч рублей.

Доступные варианты улететь в Афины из Москвы и обратно предлагает греческая авиакомпания Aegean Airlines. Цена проездных документов на 30 апреля будет составлять 40,7 тысячи рублей. Еще 8,6 тысячи рублей придется доплатить за багаж. При этом перелет в Грецию после майских праздников россиянам обойдется дешевле — билеты на 7 мая из Москвы в Афины и возвращением 14 мая можно приобрести за 22,1 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что туроператоры начали распродавать туры в Грецию по акции раннего бронирования на предстоящий летний сезон. При покупке путевки путешественники смогут получить скидки от 20 до 30 процентов. Например, тур на семь дней с вылетом в начале июня и проживанием в отеле три звезды от Coral Travel стоит 30,8 тысячи рублей.