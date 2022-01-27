Россиянам предложили отдохнуть в Греции за полцены

Туроператоры начали распродавать туры в Грецию по акции раннего бронирования на предстоящий летний сезон. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, при покупке путевки путешественники смогут получить скидки от 20 до 30 процентов. Эксперты компании Coral Travel отмечают, что некоторые отели предлагают забронировать номера за полцены, а также предоставляют различные бонусы: бесплатное размещение детей, повышение категории комнаты или типа питания.

Специалисты также уточнили, что с бронированием проживания в отелях премиум-сегмента стоит поторопиться — такой тип отдыха востребован у европейских туристов, поэтому в некоторых гостиницах может не остаться свободных мест к концу января.

В настоящий момент туроператоры предлагают путевки в разных ценовых категориях. Например, тур на семь дней с вылетом в начале июня и проживанием в отеле три звезды от Coral Travel стоит 30,8 тысячи рублей. Аналогичный пакет от TUI обойдется в 57 тысяч рублей, от TEZ TOUR — 68,7 тысячи.

В АТОР добавили, что в соотношении с прошлым летним сезоном отдых в Греции подорожал незначительно — примерно на 3-5 процентов. «В сравнении с динамикой курса евро к рублю, можно сказать, что цены в Греции остались на том же уровне», — прокомментировали в Coral Travel.

Ранее в январе власти Греции продлили действующие ограничения при въезде в страну для иностранных туристов. Перед полетом путешественники по-прежнему обязаны сдавать ПЦР-тест независимо от статуса вакцинации и заполнять форму PLF, а по прибытии необходимо сдать экспресс-тесты на коронавирус.