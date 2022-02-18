Россиянка посетила Будапешт и перечислила лживые факты о городе

Российская путешественница посетила Будапешт и перечислила лживые факты о городе, которым не нашла подтверждение. Своими наблюдениями девушка поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

В первую очередь, по мнению туристки, не соответствует действительности представление о том, что Будапешт является столицей веселья, где можно найти развлечения на любой вкус. «Не разделяю это мнение. Более того, город показался мне достаточно тихим и спокойным, и жизнь в нем размеренной и монотонной, я бы даже сказала скучной», — развеяла девушка слухи.

По ее словам, в городе много кафе и ресторанов, проходят различные культурные мероприятия, но «безудержного веселья» блогер не заметила. «Будапешт красивый и приятный, но не самый веселый в сравнении с другими, более яркими городами Европы», — высказалась она.

Еще одним стереотипом считается мнение о том, что город переполнен нетипичными памятниками. Россиянка отметила, что такое описание больше подходит для Барселоны с многочисленными творениями Гауди и Ватикану с работами Микеланджело и Леонардо Да Винчи. «В Будапеште монументы самые обычные, — сказала автор. — Бесспорно, что все достопримечательности красивые и уникальные, со своей особенной историей, но, на мой взгляд, выдержаны в едином стиле».

Кроме того, путешественница добавила, что перед поездкой часто слышала, что Будапешту приписывают статус столицы эротики. По мнению девушки, подобное заключение делают туристы, которые никогда не были в Амстердаме на улице красных фонарей или в Париже в районе кабаре «Мулен Руж».

«В центре города университет, библиотека и прочие культурные заведения. Местные предпочитают гулять, кататься на велосипедах и развлекаться купанием на термальных курортах. Уж не знаю, где туристам удалось разглядеть эротику, чтобы именовать Будапешт столицей эротики», — подытожила она.

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