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Госдуме посоветовали заняться регулированием педагогов вузов вместо «инфоцыган»

Инфобизнесмен Ларьяновский посоветовал Госдуме заняться регулированием педагогов в вузах

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Прежде чем заниматься регулированием деятельности частников, Госдуме следует навести порядок среди преподавателей вузов, которые «долдонят» то, что выучили, и не разбираются в том, чем занимаются, считает управляющий партнер онлайн-школы Александр Ларьяновский. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее в Госдуме озвучили идею учета так называемых «инфоцыган», а именно тренеров личностного роста и бизнес-коучей. Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила о необходимости решить вопрос с созданием их реестра, первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев сообщил, что также рассматриваются варианты с сертификацией услуг онлайн-коучей, их лицензированием и указанием в договорах обязанности о возврате средств в случае, если платная услуга не была оказана.

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Инфоцыганами называют людей, которые занимаются деятельностью, в которой плохо разбираются, но таких полным-полно и среди преподавателей региональных вузов, рассказал Ларьяновский.

«Почему государство что-то хочет регулировать и лицензировать — понятно. Потому что чиновник всегда будет воспроизводить себе фронт работы, иначе он останется без работы, но вопрос в том, что, если наводить порядок, может стоит сначала наводить порядок в собственной государственной системе, сделать так, чтобы все были хорошими специалистами и преподавали то, что действительно понимают, а уже потом начинать регулировать частников?» — отметил бизнесмен.

Он также заявил, что ему не нравится термин «инфоцыган», так как он связан с национальностью и подразумевает, что цыгане — мошенники. «Это расизм в чистом виде», — поделился Ларьяновский.

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Екатерина Смирная
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