Депутаты заинтересовались учетом «инфоцыган»

Депутаты заинтересовались идеей учета тренеров личностного роста и бизнес-коучей. Об этом РИА Новости рассказала первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

По ее словам, необходимо решить вопрос с созданием реестра инфоцыган. В свою очередь, первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев пояснил «Ведомостям», что также рассматриваются варианты с сертификацией услуг онлайн-коучей, их лицензированием, и указанием в договорах обязанности о возврате средств, если платная услуга не оказана.

Гусев также отметил, что среди инфоцыган немало мошенников, некачественно оказывающих услуги. «Например, психологические курсы чреваты проблемами со здоровьем», — уточнил он, отметив, что с этим и будет бороться межфракционная рабочая группа, которую было решено создать в Госдуме.

В январе миллиардер и президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг заявил о необходимости контролировать бизнес-тренинги и тренинги личностного роста. Предприниматель назвал подобные курсы «кошмарными» и подчеркнул, что их создатели больше «продают себя», чем обучают потребителей. По его словам, деятельность людей, которые продают информационные продукты, не имеющие никакой практической ценности, — их обычно называют инфоцыганами — иногда «приводит к трагическим последствиям», и призвал российские власти разобраться с этим вопросом.

Ранее телеведущая и блогерша Ксения Собчак осудила знаменитостей и популярных блогеров, продающих марафоны. Собчак назвала тех, кто продает не имеющие практической ценности продукты по заработку и саморазвитию, инфоцыганами и поиронизировала над их курсами.