Молодость 50-летнего Джареда Лето на фото с голым торсом удивила поклонников

Американский рок-музыкант и актер Джаред Лето поделился фото с бэкстейджа рекламной съемки для итальянского модного дома Gucci и удивил фанатов своей молодостью. Соответствующие фото и комментарии появились на его странице в Instagram.

50-летнего актера запечатлели с распущенными волосами на фоне белой стены. Он снялся в сером пиджаке и белых кожаных брюках с деталью в виде шнуровки на каждой ноге. На втором кадре Лето продемонстрировал свой голый торс. Его образ дополнили крупная серебристая подвеска и очки. Публикация набрала 282 тысячи лайков.

Поклонники оценили вешний вид знаменитости в комментариях. «Джаред, ты как всегда потрясающе выглядишь!», «Тебе словно 27», «Сейчас вы видите на фото человека, который никогда не постареет», «Мужчина мечты», «Чертовски горячо!» — восхищались они.

В мае 2021 года поклонники не узнали американского актера и музыканта Джареда Лето с новой внешностью. Папарацци засняли 49-летнюю звезду на улицах Нью-Йорка вместе с актрисой Энн Хэтэуэй. На кадрах видно, что для съемок в сериале компании Apple TV + WeCrashed Лето полностью сбрил бороду.