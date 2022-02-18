Дмитрия Киселева внесли в черный список на Украине

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского телеведущего, гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева в черный список. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщило РИА Новости.

Уточняется, что Киселев был внесен в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности страны. Согласно сайту Минкульта, телеведущего добавили в список 17 февраля.

Внести Киселева в соответствующий перечень ранее предложил национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Телеведущий тогда заявил, что эта инициатива его смешит.

В марте 2014 года Киселев попал в черный список Европейского союза (ЕС) из-за кризиса на Украине. Он попытался оспорить санкции, подав в 2015 году соответствующий иск. Однако Европейский суд юстиции общей юрисдикции оставил санкции ЕС в силе.

