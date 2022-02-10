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Киселев отреагировал на желание Украины внести его в еще один черный список

Телеведущий Киселев назвал смешным желание Украины внести его в еще один черный список
Дмитрий Киселев

Дмитрий Киселев. Фото: Нина Зотина/ РИА Новости

Гендиректор МИА «Россия сегодня» и ведущий программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Киселев отреагировал на желание Украины внести его в еще один черный список и назвал подобное решение смешным. Его слова приводит РИА Новости.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания 10 февраля предложил внести телеведущего в «Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности». С соответствующей инициативой регулятор обратится в министерство культуры и информационной политики страны.

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«Я уже и так под украинскими санкциями, так что это желание внести мое имя в черный список министерства культуры просто вызывает хохот. Теперь буду ждать новых санкций и от других отраслевых ведомств — вплоть до министерства сельского хозяйства», — заявил Киселев.

Он посетовал на то, что Украина «довела себя до такой степени уязвимости», что видит угрозу в журналисте, и счел это подтверждением тому, что власти в Киеве живут «в виртуальном мире болезненных иллюзий».

Российский телеведущий попал в черный список Европейского союза 21 марта 2014 года. В 2015-м Киселев подал иск с требованием освободить его от санкций. Его защита привела «шесть доводов и основных аргументов», которые были призваны доказать необоснованность ограничений в отношении руководителя информагентства. Однако Европейский суд юстиции общей юрисдикции оставил санкции ЕС в отношении журналиста в силе.

Марина Совина
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