Доктор Комаровский объяснил привычку без причины смотреть на экран смартфона

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, почему люди часто достают смартфон без причины и смотрят на экран устройства. В эфире своего шоу «Комаровости» в Instagram специалист объяснил это привычкой копировать поведение окружающих.

«Ученые выяснили, почему люди без причин достают смартфон. Оказывается, в принципе, все люди имеют привычку копировать то, что делают окружающие», — поделился доктор результатами исследования итальянских ученых. Врач пояснил, что команда исследователей наблюдала за 88 женщинами и 96 мужчинами в 820 различных естественных ситуациях, например, в барах или ресторанах.

Выяснилось, что 50 процентов участников исследования смотрели на экран телефона в течение 30 секунд после того, как кто-то поблизости совершил аналогичное действие. «Это тенденция к подражанию — это даже называется "эффект хамелеона"», — объяснил специалист. Доктор также отметил, что отсутствие смартфона в подобных ситуациях может усугубить или спровоцировать социальную изоляцию — создать ощущение отчужденности от большинства.

Ранее Комаровский назвал способ справиться с проблемами со сном. Специалист рассказал, что для быстрого засыпания необходимо держать ноги в тепле. «Оказывается, одна из главных причин, по которой люди не могут заснуть, — это холодные ноги», — отметил Комаровский. Ученые выяснили, что даже при температуре воздуха около 23 градусов у многих людей мерзнут ноги, добавил телеведущий.