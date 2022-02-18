ДНР и ЛНР отвергли предложение Украины о переговорах по Донбассу

Министерства иностранных дел самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) ответили отказом на предложение Киева провести внеочередную встречу Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале в ведомства ДНР.

По словам министра иностранных дел ДНР Натальи Никоноровой, ситуация в Донбассе резко обострилась. Как сообщают в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), за последние два дня зафиксировано 58 фактов нарушения режима прекращения огня, в том числе 39 — с применением артиллерии, танков, минометов и противотанковых ракетных комплексов.

На этом фоне, отмечает министр, Украина делает громкие заявления о якобы агрессии со стороны самопровозглашенных республик, а затем выступает с инициативой безотлагательно провести переговоры контактной группы. В МИД ЛНР и ДНР отвергли это предложение.

«Последовательность действий украинской стороны делает очевидным заранее продуманный ею сценарий: устроить эскалацию, обвинить в ней нас и выступить с «миротворческой» инициативой. И здесь главный вопрос: для чего?», — сказала Никонорова.

Она также подчеркнула, что Киев до сих пор не сменил риторики касательно отказа от переговоров с представителями республик.

Обострение ситуации в Донбассе произошло 17 февраля. Стороны обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов. На Украине опровергают планы по наступлению в Донбассе, заявляя о приверженности дипломатическому урегулированию.

