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На Украине опровергли наступление и диверсию в Донбассе

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опроверг подготовку наступления на ДНР и ЛНР

Фото: Офіс Президента України

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг сообщения о наступлении Киева в Донбассе и заявил, что украинские силовики не причастны к каким-либо диверсиям. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам Кулебы, Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий на юго-востоке. «Мы всецело привержены исключительно дипломатическому урегулированию», — заявил глава МИД.

Ранее в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) сообщили о том, что в ночь с 17 на 18 февраля Народная милиция предотвратила диверсию украинских силовиков на нефтебазе у поселка Еленовка. В ДНР уверены, что диверсанты планировали поджечь резервуары, считая, что в них хранятся горюче-смазочные материалы.

Обострение ситуации в Донбассе произошло 17 февраля. Стороны обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов. В связи с этим власти обеих самопровозглашенных республик заявили о массовой эвакуации мирного населения в Россию.

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Алиса Реброва
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