В ДНР сообщили о попытке диверсии ВСУ на нефтебазе

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщила о предотвращении попытки украинских силовиков организовать диверсию на нефтебазе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Как сообщают в Народной милиции, в ночь с 17 на 18 февраля диверсионная группа из состава центра специального назначения «Восток» Вооруженных сил Украины (ВСУ) попыталась проникнуть на территорию нефтебазы, расположенной в районе поселка Еленовка. Диверсанты, считают в ДНР, планировали поджечь резервуары, считая, что в них хранятся горюче-смазочные материалы.

В ведомстве заявили, что последствий удалось избежать благодаря своевременному звонку охранника нефтебазы. О судьбе украинских диверсантов ничего не сообщается. Информацию о попытке теракта в Народной милиции пообещали передать представителям международных организаций и в Генеральную прокуратуру ДНР.

Ранее власти самопровозглашенной республики заявили, что украинская армия обстреляла из танка окраины Горловки. По поселку шахты имени Гагарина было произведено четыре выстрела.

Обстановка в Донбассе накалилась 17 февраля. Стороны обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня и обстрелах населенных пунктов.