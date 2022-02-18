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В ДНР сообщили о попытке диверсии ВСУ на нефтебазе

Народная милиция ДНР заявила о предотвращении диверсии украинских силовиков на нефтебазе

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщила о предотвращении попытки украинских силовиков организовать диверсию на нефтебазе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Как сообщают в Народной милиции, в ночь с 17 на 18 февраля диверсионная группа из состава центра специального назначения «Восток» Вооруженных сил Украины (ВСУ) попыталась проникнуть на территорию нефтебазы, расположенной в районе поселка Еленовка. Диверсанты, считают в ДНР, планировали поджечь резервуары, считая, что в них хранятся горюче-смазочные материалы.

В ведомстве заявили, что последствий удалось избежать благодаря своевременному звонку охранника нефтебазы. О судьбе украинских диверсантов ничего не сообщается. Информацию о попытке теракта в Народной милиции пообещали передать представителям международных организаций и в Генеральную прокуратуру ДНР.

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Обстановка в Донбассе накалилась 17 февраля. Стороны обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня и обстрелах населенных пунктов.

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Алиса Реброва
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