Лайнер с 237 пассажирами загорелся у берегов Греции

Итальянское круизное судно Euroferry Olympia с 237 пассажирами на борту загорелось в Ионическом море у берегов Греции. Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на AFP.

Согласно информации на сайте marinetraffic.com, судно совершало рейс между городами Игуменица (Греция) и Бриндизи (Италия). Отмечается, что на борту лайнера также находится 51 член экипажа.

На данный момент к месту происшествия направлены три патрульных катера и три буксира береговой охраны.

В начале января на круизном лайнере MSC Grandiosa в Италии зафиксировали вспышку коронавируса. Положительный тест на COVID-19 получили около 150 человек.