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Лайнер с 237 пассажирами загорелся у берегов Греции

Круизное судно Euroferry Olympia с 237 пассажирами загорелось в Ионическом море

Фото: Pawel Rogacki / marinetraffic.com

Итальянское круизное судно Euroferry Olympia с 237 пассажирами на борту загорелось в Ионическом море у берегов Греции. Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на AFP.

Согласно информации на сайте marinetraffic.com, судно совершало рейс между городами Игуменица (Греция) и Бриндизи (Италия). Отмечается, что на борту лайнера также находится 51 член экипажа.

На данный момент к месту происшествия направлены три патрульных катера и три буксира береговой охраны.

В начале января на круизном лайнере MSC Grandiosa в Италии зафиксировали вспышку коронавируса. Положительный тест на COVID-19 получили около 150 человек.

Марина Совина
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