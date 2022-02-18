В США предложили пожить в доме звезды фильма «Назад в будущее»

В США выставили на продажу дом, где раньше проживал американский актер, звезда фильма «Назад в будущее» Кристофер Ллойд. Жилье находится в Лос-Анджелесе, сообщает Dirt.

Дом в Голливуде был построен в 1923 году, а спустя время отреставрирован архитектором Робертом Де Янгом. За недвижимость попросили почти 2,5 миллиона долларов. Предыдущие владельцы проживали в доме с 2009 года, когда купили его чуть больше чем за миллион долларов. Кроме Ллойда там также проживал актер Ховард Моррис.

Особняк, в котором предлагается пожить, занимает площадь почти в 320 квадратных метров. Внутри есть три спальни, три ванные комнаты и кухня. Интерьер комнат выполнен в пастельных тонах. В качестве основного материала использовали дерево. На участке оборудован бассейн, есть ухоженный сад и гостевой дом, а двор украшен скульптурой в виде большой головы Будды.

Ранее в Лос-Анджелесе свой дом на продажу выставил американский актер, звезда сериала «Анатомия страсти» Кевин Маккидд. Он попросил за жилье в элитном жилом районе Студио Сити 5,15 миллиона долларов. Маккид владел недвижимостью с 2019 года.