Женщина потратила три миллиона рублей на одежду и украшения для любимых собак

Жительница английского графства Кент потратила более 30 тысяч фунтов стерлингов (три миллиона рублей) на одежду, галстуки и украшения для любимых чихуахуа и не пожалела. Об этом сообщает Daily Mirror.

Леоне Галлер рассказала о любви к своим питомцам: шестилетнему Реджи и пятилетнему Ромео. Собаки породы чихуахуа ни в чем себе не отказывают и благодаря щедрой хозяйке могут жить в свое удовольствие. По словам женщины, питомцы пьют только бутилированную воду и по праздникам едят стейки.

Британка и ее партнер Стив организовали для собак собственную гардеробную под лестницей, где аккуратно разложены кашемировые свитеры, блестящие галстуки-бабочки и вязаные шарфы. Для красоты самые дорогие наряды Галлер держит на витрине в гостиной.

За последние шесть лет женщина потратила тысячи фунтов на одежду для чихуахуа и не жалеет об этом. Она добавила, что сама предпочитает одеваться скромно, как и ее партнер, а вот собак они с удовольствием балуют. Самый дорогой наряд в гардеробе животных — пиджак из настоящего золота стоимостью пять тысяч фунтов стерлингов (515 тысяч рублей). Его купили в день «свадьбы» Ромео с собакой породы мальтипу по кличке Делайла, которая живет в США.

«Мои собаки значат для меня все. Мои сыновья уже выросли, поэтому они — мои дети», — отметила Галлер. Женщина ведет аккаунт в Instagram, посвященный приключениям Реджи и Ромео.

Ранее сообщалось, что хозяйка двух йоркширских терьеров 46-летняя Шелия Одден из американского штата Аризона регулярно балует питомцев новой одеждой. Сейчас их гардероб состоит более чем из 600 вещей.