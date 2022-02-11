Хозяйка потратила на гардероб двух собак 1,5 миллиона рублей

Хозяйка двух йоркширских терьеров 46-летняя Шелия Одден из американского штата Аризона регулярно балует питомцев новой одеждой. Сейчас их гардероб состоит более чем из 600 вещей, сообщает Mirror.

Одден призналась, что в целом потратила на одежду для питомцев 19 тысяч долларов (почти 1,5 миллиона рублей). Она продолжает обновлять гардероб пятилетней Сэмми и четырехлетней Мэдди, не допуская, чтобы питомцы выходили в свет в одном и том же. «Если мы идем на мероприятие, где запланирована фотосессия, то я не позволю себе надеть на собак одну и ту же вещь дважды», — сказала их хозяйка.

Гардероб Сэмми и Мэдди состоит из множества ярких платьев, головных уборов и бантов. Стоимость одного предмета одежды может достигать 85 долларов (6300 рублей). Необычное пристрастие появилось у Одден пять лет назад. С тех пор она регулярно покупает питомцам обновки.

«Я не одеваю собак, когда мы находимся дома. Но, как только я достаю их одежду, Сэмми и Мэдди сразу начинают вилять хвостами: как будто они знают, что мы куда-то пойдем», — рассказала американка.

Одден не только покупает собачью одежду, но и шьет ее самостоятельно, причем как для своих собак, так и для питомцев по всему миру. Она продает вещи ручной работы в своем интернет-магазине или шьет на заказ.

Также американка тщательно следит за здоровьем Сэмми и Мэдди: она сама моет и подстригает их, а также следит, чтобы их рацион был сбалансированным.

Ранее сообщалось, что 22-летняя модель из Флориды, США, потратила 198 тысяч долларов на уход за домашними питомцами. Девушка покупает трем кошкам и собаке дорогую еду и игрушки, а недавно еще приобрела беговую дорожку, чтобы они могли сжигать лишние калории.