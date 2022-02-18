Девять московских полицейских заработали миллионы на информации об умерших

В Москве правоохранители провели спецоперацию по задержанию полицейских из ОВД «Марьино» и «Кузьминки», которые зарабатывали на продаже ритуальщикам сведений об умерших жителях столицы. Об этом сообщает Baza.

В преступной схеме участвовали девять сотрудников МВД, которые с 2013-го по 2018 год получили взятки на два миллиона рублей. Среди задержанных были уволившиеся и действующие сотрудники органов внутренних дел. Они стали фигурантами уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере. Также был задержан взяткодатель, работающий в похоронном бизнесе.

Ранее, осенью в Приангарье были задержаны восемь полицейских по подозрению в совершении аналогичных преступлений. По версии следствия, коммерсант, который занимался организацией похорон и предоставлением ритуальных услуг, через посредника платил деньги участковым, оперативному дежурному и его помощнику за информацию об умерших на территории Шелеховского района Иркутской области. Всего он передал полицейским не менее 280 тысяч рублей.