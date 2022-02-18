МИД России обратился к США после ответа по гарантиям безопасности

Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Россия надется на детальное изучение США письменного ответа Москвы по гарантиям безопасности. Слова дипломата передает РИА Новости.

«Документ из нескольких страниц. Он, надеемся, будет предметом пристального разбирательства, рассмотрения в первую очередь в Вашингтоне», — обратился к американским коллегам Вершинин.

По словам замглавы МИД, Москва нуждается не просто в обещаниях, а в юридически подкрепленных гарантиях того, что ничья безопасность не будет строиться за счет безопасности другой стороны.

Ранее МИД России опубликовал текст письменной реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности. Среди прочего в документе говорится, что Москва будет вынуждена реагировать путем применения мер военно-технического характера в случае, если Вашингтон откажется от диалога и заключения юридических гарантий безопасности.