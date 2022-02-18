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На Украине обвинили Россию в провокациях в Донбассе

МИД Украины призвал зарубежных партнеров отреагировать на «провокации РФ» в Донбассе

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Министерство иностранных дел Украины призвало зарубежных партнеров отреагировать на «провокации России» в Донбассе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Представители ведомства обвинили Россию в разворачивании кампании по распространению дезинформации, увеличении числа обстрелов украинских позиций и нагнетании ситуации с безопасностью.

«Призываем международное сообщество — иностранные государства и международные организации — немедленно осудить провокации Российской Федерации и ее оккупационных администраций на Донбассе, которые подвешивают процесс политико-дипломатического урегулирования», — говорится в сообщении.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшилась 17 февраля. Самопровозглашенные республики Донбасса и Киев обвиняют друг друга в многочисленных нарушениях режима перемирия и обстрелах населенных пунктов. В связи с эскалацией напряжения власти Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) приняли решение эвакуировать мирных жителей.

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Алиса Реброва
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