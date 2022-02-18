Оценены перспективы развития отношений России и Германии

Между Россией и Германией никогда не будет противостояния, даже несмотря на внешнее давление и геополитические события, уверен политтехнолог Марат Баширов. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что оба государства исповедуют принципы рациональности, а любые вопросы всегда преломляются через призму ХХ-го века.

15 февраля состоялись переговоры главы Германии Олафа Шольца и президента России Владимира Путина. Глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених заявил, что диалог с Россией необходимо продолжить.

Отношения со знаком «плюс»

Баширов отметил, что говорить о том, в каком ключе будут развиваться отношения Германии и России при Шольце, пока рано, ведь это была только первая встреча лидеров двух стран. Тем не менее он подчеркнул, что Путин всегда хорошо понимал Германию, ее проблемы, взаимоотношения элит, а также взаимоотношения элит с населением.

«Сказать, что Шольц на сегодняшний день является лидером общественного мнения в Германии было бы большим преувеличением, — добавил политтехнолог. — В Германии коалиционное правительство, оно очень сложное, зачастую с антагонистическими представлениями, в том числе, по вопросам энергетики. Надо подождать и посмотреть, насколько Шольц умелый политик в плане маневрирования».

Политолог объяснил, что с одной стороны на главу Германии давят «Зеленые», ориентированные на Вашингтон, с другой — реакционные политики СДПГ, что оставляет Шольцу мало пространства для маневра. При этом Баширов убежден, что между Россией и Германией никогда не будет противостояния.

«Обе страны исповедуют принципы рациональности. Любой вопрос, касающийся экономических взаимоотношений, культурных, исторических всегда преломляется через призму ХХ-го века, в первую очередь, речь, конечно, о Великой Отечественной войне. Потому всегда, кто бы ни давил на Германию, англосаксы ли, другая геополитическая ситуация, немецкое общество смотрит на отношения с Россией через историческую ретроспективу. В целом наши отношения всегда будут больше про взаимодействия, чем противодействие», — заключил политтехнолог.

Переговоры Путина и Шольца в Москве прошли 15 февраля. Встреча продлилась около трех часов, в течение которых лидеры двух стран обсудили вопросы экономики и энергетики, а также ситуацию на Украине и ответ Запада на предложения России по гарантиям безопасности.