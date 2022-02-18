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В Донецке началась эвакуация местных жителей в Россию

Власти ДНР начали эвакуировать жителей Донецка в Россию

Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) начали эвакуировать жителей Донецка в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

Эвакуация горожан была начата из-за обострения ситуации в Донбассе. Информацию о местах и времени сбора власти ДНР опубликовали на официальных ресурсах.

Сообщается, что в каждом районе Донецка были определены пункты, где людей будут ждать специальные автобусы. В настоящий момент город готовятся покинуть дети из детских домов.

Ранее о массовой эвакуации населения ДНР в Россию сообщал глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин. Он уточнил, что в первую очередь вывозить будут женщин, детей и людей пожилого возраста. Пушилин также рассказал о договоренности с российским руководством, согласно которой эвакуированные граждане будут размещены в Ростовской области.

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Георгий Нестеров
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