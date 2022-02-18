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В России разработали тест-систему на иммунитет после назальной вакцины

В Центре Гамалеи создали тест-систему для определения иммунитета после назальной вакцины

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В России разработали тест-систему, которая способна определить иммунитет после назальной вакцины от COVID-19. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, его цитирует РИА Новости.

«Да, тест-систему разработали. Нашли метод, поняли, как брать мазок. Иммунитет будем определять не только по анализу крови, но и по мазку из носа», — сказал Гинцбург.

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Он добавил, что тест-система уже зарегистрирована.

Ранее Гинцбург рассказал об испытаниях назальной вакцины от COVID-19. По его словам, более 50 добровольцев, которые принимают участие в исследовании препарата, уже вакцинированы. «Никаких осложнений у добровольцев нет», — отметил он.

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Анастасия Шейкина
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