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Врач рассказала о причине повторного заражения коронавирусом

Врач Шамгунова: после кори можно повторно заразиться COVID-19 из-за «амнезии» иммунитета

Фото: Pixabay

Доктор медицинских наук, доцент кафедры госпитальной терапии Астраханского Государственного Медицинского Университета Белла Шамгунова заявила, что последствия кори могут стать косвенной причиной повторного заражения коронавирусом. Ее слова приводит радио Sputnik.

Шамгунова рассказала, что корь может привести к «амнезии» иммунной системы. «Не у всех, но у некоторой части переболевших корью людей может развиться так называемая посткоревая иммуносупрессия. То есть вирус кори может заражать Т- и B-лимфоциты — это клетки, которые хранят память о предыдущих перенесенных инфекциях, о предыдущих вакцинациях», — объяснила врач. Она отметила, что корь подавляет и истощает эти клетки, поэтому человек теряет защиту от других инфекций.

По словам специалиста, потеря иммунитета может продлиться до трех лет. Исследований о влиянии кори на COVID-19 пока недостаточно, но можно предположить, что будет наблюдаться такая же картина, считает она. Шамгунова рекомендовала вакцинироваться от кори в случае отсутствия антител, поскольку в среднем взрослые переносят эту болезнь тяжелее, чем дети.

Ранее главный врач московской городской поликлиники №68 Наталья Кузенкова перечислила россиянам способы быстрее восстановиться после коронавируса. По ее словам, полноценный сон, правильное питание, а также дыхательная гимнастика и лечебная физкультура способствуют скорейшей реабилитации.

Марина Совина
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