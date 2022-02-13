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Россиянам назвали способы быстрее восстановиться после COVID-19

Врач Кузенкова заявила, что сон и питание помогут переболевшим COVID-19 восстановиться

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Полноценный сон, правильное питание, а также дыхательная гимнастика и лечебная физкультура помогут быстрее восстановиться после перенесенного COVID-19, считает главный врач московской городской поликлиники №68 Наталья Кузенкова. Ее слова в воскресенье, 13 февраля, приводит ТАСС.

Медик подчеркнула, что восстановление после коронавируса является комплексным процессом и важно в этот период не подвергать организм перегрузкам.

Полноценный рацион играет одну из главных ролей в восстановлении, отметила специалист. В нем должно быть достаточное содержание необработанных или цельнозерновых продуктов и бобовых. Также хорошо, чтобы присутствовали растительные масла и орехи, которые являются источником жирорастворимых витаминов. Необходимы ежедневно и кисломолочные продукты умеренной жирности и без сахара, заявила Кузенкова.

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Если после COVID-19 или ОРВИ у пациента нет аппетита, рекомендуется принимать специальные сбалансированные питательные смеси, расфасованные небольшими порциями. Принимать пищу следует хотя бы три раза в день.

Также для того, чтобы организм быстрее восстановился, важно уделить внимание физической активности. По словам врача, оздоровительные физические упражнения рекомендуется делать в течение 20-30 минут пять дней в неделю, отметила специалист. Продолжительность их следует увеличивать постепенно и на небольшие промежутки. Например, 30-60 секунд. Для возвращения к уровню активности, который был для человека обычным до болезни, может потребоваться много времени, подчеркнула Кузенкова.

Ранее заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов Александр Горелов заявил, что коллективный иммунитет к омикрон-штамму коронавируса в России должен составлять 90 процентов.

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Евгения Куликова
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