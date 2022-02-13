Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Назван необходимый уровень коллективного иммунитета к омикрону в России

Инфекционист Горелов заявил, что в России коллективный иммунитет должен быть на уровне 90%

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Коллективный иммунитет к омикрон-штамму коронавируса в России должен составлять 90 процентов. Такую цифру назвал заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Его слова в воскресенье, 13 февраля, приводит ТАСС.

По словам специалиста, при таком уровне можно добиться снижения подъема заболеваемости, но этот показатель в стране не достигнут.

Материалы по теме:
«Все думали, что наступило затишье» Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
«Все думали, что наступило затишье»Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
4 февраля
«Вирус, конечно же, останется с нами» Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
«Вирус, конечно же, останется с нами»Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
31 января

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на 11 февраля, уровень коллективного иммунитета в России составляет 61,9 процента. 85 857 079 человек получили первый компонент вакцины, а число полностью вакцинированных достигло 81 505 771.

12 февраля стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении правительством 400 миллионов рублей на изучение генома омикрон-штамма коронавируса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Россиянин открыл стрельбу по прохожим из окна
Отъезд сотрудников миссии ОБСЕ из Донбасса попал на видео
В МИД Украины прокомментировали посадку SkyUp в Кишиневе
Доктор Комаровский предупредил об опасности длительного грудного вскармливания
Бегемоты поссорились на глазах у посетителей сафари и попали на видео
Назван необходимый уровень коллективного иммунитета к омикрону в России
Москвичи устроили народный сход против повышенных счетов за отопление
Лыжник сборной Норвегии отреагировал на победу россиян в эстафете на Олимпиаде
В ЛДПР рассказали о распространении слухов о смерти Жириновского
Россиянкам раскрыли способ распознать аферистов в Tinder
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.