Назван необходимый уровень коллективного иммунитета к омикрону в России

Коллективный иммунитет к омикрон-штамму коронавируса в России должен составлять 90 процентов. Такую цифру назвал заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Его слова в воскресенье, 13 февраля, приводит ТАСС.

По словам специалиста, при таком уровне можно добиться снижения подъема заболеваемости, но этот показатель в стране не достигнут.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на 11 февраля, уровень коллективного иммунитета в России составляет 61,9 процента. 85 857 079 человек получили первый компонент вакцины, а число полностью вакцинированных достигло 81 505 771.

12 февраля стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении правительством 400 миллионов рублей на изучение генома омикрон-штамма коронавируса.