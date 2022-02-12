В России выделили 400 миллионов рублей на изучение генома омикрона

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении правительством 400 миллионов рублей на изучение генома омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Уточняется, что выделенные средства пойдут на закупку оборудования, ферментов и расходных материалов, которые помогут провести анализ генома омикрон-штамма.

«Надо продолжить дальнейшее изучение циркулирующих штаммов. Своевременные исследования необходимы, чтобы вести эффективный мониторинг изменения ситуации», — приводятся в сообщении слова Мишустина.

Средства выделяются из резервного фонда правительства для подведомственных учреждений Роспотребнадзора.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав оперативной рабочей группы по вопросам взаимодействия правительства и регионов в связи с распространением омикрон-штамма. Ее куратором стала вице-премьер страны Татьяна Голикова, возглавила опергруппу заместитель руководителя аппарата правительства Ольга Кривонос.