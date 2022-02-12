Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России выделили 400 миллионов рублей на изучение генома омикрона

Премьер Мишустин одобрил выделение 400 миллионов рублей на изучение генома омикрон-штамма

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении правительством 400 миллионов рублей на изучение генома омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Уточняется, что выделенные средства пойдут на закупку оборудования, ферментов и расходных материалов, которые помогут провести анализ генома омикрон-штамма.

Материалы по теме:
«Все думали, что наступило затишье» Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
«Все думали, что наступило затишье»Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
4 февраля
«Вирус, конечно же, останется с нами» Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
«Вирус, конечно же, останется с нами»Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
31 января

«Надо продолжить дальнейшее изучение циркулирующих штаммов. Своевременные исследования необходимы, чтобы вести эффективный мониторинг изменения ситуации», — приводятся в сообщении слова Мишустина.

Средства выделяются из резервного фонда правительства для подведомственных учреждений Роспотребнадзора.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав оперативной рабочей группы по вопросам взаимодействия правительства и регионов в связи с распространением омикрон-штамма. Ее куратором стала вице-премьер страны Татьяна Голикова, возглавила опергруппу заместитель руководителя аппарата правительства Ольга Кривонос.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В США разглядели тайное значение поездки Путина в Китай
В Германии выдвинули свою версию попадания допинга в организм Валиевой
Раскрыты подробности покушения матери с ножом на пятилетнего сына
Посольство России в Киеве прокомментировало данные об отъезде дипломатов
Названа вакансия для пенсионеров с зарплатой в 200 тысяч рублей
Названы сроки аномального тепла в Москве
МИД Бельгии призвал своих граждан покинуть Украину
Число погибших при обрушении бетонного забора на стройке под Москвой увеличилось
Российские лыжницы стали олимпийскими чемпионками в эстафете
В России выделили 400 миллионов рублей на изучение генома омикрона
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.