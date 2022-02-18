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В Канаде заморозили банковские счета участников протестов

Канадские банки начали замораживать счета участников и спонсоров протестов в Оттаве

Фото: Chris Wattie / Reuters

Канадские банки начали замораживать счета участников и спонсоров протестов против коронавирусных ограничений в Оттаве. Об этом сообщила заместитель премьер-министра страны Христя Фриланд, передает CBC News.

Она также отметила, что страховки дальнобойщиков, чьи грузовики используются в незаконных блокадах, будут аннулированы, а их банковские счета — заблокированы. По словам Фриланд, данные меры обоснованы положениями специального закона о чрезвычайной ситуации и необходимы для «защиты демократии» и «восстановления мира и порядка».

15 февраля премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что готов пойти на применение экстренных мер, чтобы справиться с охватившими страну протестами против коронавирусных ограничений, которые длятся с конца января. Закон о чрезвычайной ситуации приняли в 1988 году, однако до этого времени его ни разу не применяли на практике.

Ксения Назарова
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