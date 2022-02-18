Кремль прокомментировал ситуацию с мигрантами в России

Россия приветствует новых мигрантов, однако для борьбы с проблемой нелегальной миграции должны быть приложены максимально возможные усилия. Так прокомментировал ситуацию в этой сфере официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Он отметил, что среда нелегальных мигрантов является источником повышенной преступности и требует повышенного внимания властей.

Песков подчеркнул, что вопрос миграции обсуждается на самом высоком уровне.

Ранее президент России Владимир Путин призвал высылать из страны мигрантов, замешанных в преступлениях экстремистского характера. Глава государства отметил, что большое внимание на этом направлении должно быть уделено нейтрализации активности разного рода радикалов в интернете.

Он также добавил, то государство должно выработать самые жесткие меры для борьбы с нелегальной миграцией и бизнесом, построенном вокруг нее.

В четверг, 17 февраля, двое выходцев из Таджикистана напали на двоих полицейских на станции «Тульская» московского метро. Оба в данный момент задержаны. В отношении них возбудили дело по статье 318 Уголовного Кодекса («Применение насилия в отношении представителя власти»).