Пушилин не исключил полноценную войну в Донбассе

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что ситуация в Донбассе, к сожалению, идет к войне. Его цитирует РИА Новости.

По мнению главы республики, полноценное наступление украинской армии может начаться в любой момент, ситуация в Донбассе сейчас крайне критическая. «Определенные участки разминированы, техника приведена к тому, что она в любой момент может перейти к маршу», — заявил Пушилин.

Он не исключил, что из республики будут эвакуированы сотни тысяч человек. По словам главы ДНР, сейчас необходимо обезопасить как можно больше людей. Пока что уезжают только женщины, дети и люди пожилого возраста, подчеркнул он — мужчины остаются.

Ранее самопровозглашенные республики Донбасса объявили об эвакуации жителей в Россию из-за ухудшения ситуации с безопасностью в районе линии разграничения и возможного наступления украинской армии. В Украине отрицают наличие подобных планов и утверждают, что неукоснительно соблюдают Минские договоренности.