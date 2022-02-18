В российском городе рабочие сорвались с крыши и погибли во время уборки снега

Трое рабочих сорвались с крыши жилого во время снегоуборочных работ в подмосковном Подольске. Двое из них погибли, третий пострадавший госпитализирован. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

В ведомстве сообщили о начале проверки, которая установит, соблюдались ли при проведении работ требования законодательства и техника безопасности. «По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении.

Ранее в московском районе Восточное Измайлово из-за падения ледяной глыбы погибла женщина. Она пересекла линию ограждения во время работ по очистке крыши от наледи. По факту случившегося проводится проверка.