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В российском городе рабочие сорвались с крыши и погибли во время уборки снега

Трое рабочих сорвались с крыше по время уборки снега в Подольске, двое из них погибли

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Московской области»

Трое рабочих сорвались с крыши жилого во время снегоуборочных работ в подмосковном Подольске. Двое из них погибли, третий пострадавший госпитализирован. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

В ведомстве сообщили о начале проверки, которая установит, соблюдались ли при проведении работ требования законодательства и техника безопасности. «По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказано в сообщении.

Ранее в московском районе Восточное Измайлово из-за падения ледяной глыбы погибла женщина. Она пересекла линию ограждения во время работ по очистке крыши от наледи. По факту случившегося проводится проверка.

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Роман Кирьянов
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