Объяснена разница между статусом России и Украины в ООН

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин объяснил постпреду Украины при ООН Сергею Кислице разницу между статусами России и Украины в этой организации. Об этом сообщает РИА Новости.

17 февраля на заседании Совбеза ООН Кислица вновь попытался поднять вопрос о правомочности нахождения России в ООН. После этого Вершинин отметил, что целью таких демаршей является попытка Киева самоутвердиться за счет спекуляций, направленных на не разбирающуюся в международном праве публику. Дипломат объяснил, что «Россия является не государством-преемником СССР, а государством-продолжателем, которое автоматически продолжает осуществление международных обязательств тем же государством-субъектом международного права, но с другим названием».

«А Украина как раз стала государством-преемницей, то есть, является новым государственным образованием. Наверное, можно поставить вопрос о том, проходила ли сама Украина это? Или в вашем лице мы по-прежнему имеем дело с Украинской Советской Социалистической Республикой», — указал замминистра.

Ранее Кислица усомнился в том, что Россия способна документально подтвердить свои права на постоянное членство в Совете Безопасности. По его словам, после ликвидации СССР Россия на правах преемника вошла в ООН, не пройдя процедуру вступления во всемирную организацию.